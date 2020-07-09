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العراق يسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1623 مصاباً


أعلن وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و103 حالات وفاة، مشيرة الى 1623 شخصا تعافى.

وقالت الوزارة في بيان "تم فحص ( 11809) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 649036 )"، مشيرة الى أن "مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2170) أصابة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   292

بغداد / الكرخ     308

مدينة الطب        38

النجف الأشرف    88

السليمانية            208 

أربيل                 57

دهوك                 29                 

كربلاء             141

كركوك              113

ديالى                86

واسط                 137            

البصرة             131

ميسان              90

بابل                   93

الديوانية              145

ذي قار               49

الأنبار                22

المثنى               100

نينوى               22

صلاح الدين       21".

واضافت، أن "حالات الشفاء بلغت 1623  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   264  

بغداد الكرخ     146   

مدينة الطب      3     

النجف           102 

السليمانية       34         

أربيل           101 

دهوك          5                 

كربلاء        76 

كركوك       51   

ديالى          74 

واسط         131 

البصرة       100

ميسان          147 

بابل           99 

الديوانية       95   

ذي قار        150

الأنبار         7 

نينوى          15 

صلاح الدين     23".

وتابعت، أن "الوفيات  103    حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     21

بغداد الكرخ        6

مدينة الطب        2

النجف            6

السليمانية        7

اربيل            4                     

كربلاء          3

كركوك         4  

واسط           4  

البصرة         12

ميسان         4

بابل           3 

الديوانية       7 

ذي قار        17  

نينوى        1 

المثنى        1 

صلاح الدين    1".

واشارت الى أن "مجموع الأصابات :  69612، ومجموع حالات الشفاء : 39502، والراقدين الكلي:      27228، والراقدين في العناية المركزة:  415، مجموع الوفيات:   2882".

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