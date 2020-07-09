العراق يسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1623 مصاباً

أعلن وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و103 حالات وفاة، مشيرة الى 1623 شخصا تعافى.

وقالت الوزارة في بيان "تم فحص ( 11809) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 649036 )"، مشيرة الى أن "مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2170) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 292

بغداد / الكرخ 308

مدينة الطب 38

النجف الأشرف 88

السليمانية 208

أربيل 57

دهوك 29

كربلاء 141

كركوك 113

ديالى 86

واسط 137

البصرة 131

ميسان 90

بابل 93

الديوانية 145

ذي قار 49

الأنبار 22

المثنى 100

نينوى 22

صلاح الدين 21".

واضافت، أن "حالات الشفاء بلغت 1623 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 264

بغداد الكرخ 146

مدينة الطب 3

النجف 102

السليمانية 34

أربيل 101

دهوك 5

كربلاء 76

كركوك 51

ديالى 74

واسط 131

البصرة 100

ميسان 147

بابل 99

الديوانية 95

ذي قار 150

الأنبار 7

نينوى 15

صلاح الدين 23".

وتابعت، أن "الوفيات 103 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 21

بغداد الكرخ 6

مدينة الطب 2

النجف 6

السليمانية 7

اربيل 4

كربلاء 3

كركوك 4

واسط 4

البصرة 12

ميسان 4

بابل 3

الديوانية 7

ذي قار 17

نينوى 1

المثنى 1

صلاح الدين 1".

واشارت الى أن "مجموع الأصابات : 69612، ومجموع حالات الشفاء : 39502، والراقدين الكلي: 27228، والراقدين في العناية المركزة: 415، مجموع الوفيات: 2882".