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امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ينعى المؤذن الحاج محمد مبارك


نعى امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير وفاة خادم اهل البيت عليهم السلام مؤذن جامع براثا الحاج محمد مبارك الذي وافته المنية اثر سكتة قلبية داعيا الله سبحانه وتعالى ان يسكنه فسيح جنانه 

وفيما يلي نصه : 

إنا لله وإنا اليه راجعون

انتقل إلى رحمة الله قبل قليل خادم أهل البيت عليهم السلام الحاج محمد مبارك رضوان الله عليه اثر سكتة قلبية واني في الوقت الذي أنعى فيه إلى مؤمني جامع براثا وأعزتنا في العطيفية الثانية وجامع إمام طه هذا المؤمن البار بدينه الحريص على إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام الساعي في شأن الفقراء والمحتاجين،

أسأل الله أن يتغمده برحمته ورضوانه وأن يحشره مع أوليائه الطاهرين صلوات الله عليهم وقد وفد إلى ساحتهم وهذا عزاؤنا بفقدانه فلقد وفد على رب كريم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإنما نزل في ضيافة أهل بيت كرام لا ينسون برا ولا يقطعون صلة ولا يدعون مستغيثا الا بإجابة ولا ملهوفا الا برفادة،

وابتهل الى الله ان يحسن عزاء محبيه لا سيما آل مبارك الكرام وأن يعظم أجورهم ويجعل ذلك خاتمة لأحزانهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ينعى المؤذن الحاج محمد مبارك
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