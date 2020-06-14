وفاة السياسي توفيق الياسري بفيروس كورونا

توفى السياسي العراقي، توفيق الياسري، اليوم الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مصادر مطلعة مساء اليوم الأحد، بأن الياسري توفي بعد مكوثه في مستشفى الديوانية العام لعدة أيام، وتدهور حالته الصحية يوم أمس.

ويشار إلى أن توفيق حمود الياسري، عسكري وسياسي عراقي، كان برتبة عميد في أحداث عام 1991 في العراق، وقاد المعارضين لنظام صدام حسين في مدينة الديوانية، ثم هرب إلى السعودية التي مكث فيها سنوات عدة في مخيم رفحاء.

بعدها انتقل الياسري من السعودية إلى لندن التي نشط فيها بين صفوف المعارضة، ضمن قيادة حركة الوفاق الوطني العراقي، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي، لكنه انفصل عنها فيما، عائد إلى بغداد بعد احتلال العراق عام 2003.

وشكل توفيق الياسري تنظيما سياسيا أطلق عليه "الائتلاف الوطني العراقي الديمقراطي"، وعمل مستشارا في أول وزارة للداخلية بعد سقوط نظام الطاغية المقبور صدام حسين.

وكان الياسري قد تعرض لعملية اختطاف، في العام 2005، ثم أطلق سراحهُ بعد دفع فدية قيمتها 500 ألف دولار، في وقت تولى منصب مدير دائرة مكافحة الإرهاب في بغداد، كما رشح لمنصب وزير الداخلية عام 2011 في حكومة المالكي الثانية، لكنه لم يشغل المنصب.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 7.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 430 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.