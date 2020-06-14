العراق يسجل اعلى ارتفاع بـ 1259 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 606 مصابين من الفايروس

أعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل ١٢٥٩ اصابة جديدة، و ٦٠٦حالة شفاء، و 58 وفاة.

وقالت الوزارة ببيان "تم فحص (٩٩٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٦٩٨٧٠)"، موضحة "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٢٥٩) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ١٦٣

بغداد / الكرخ ٣٧٣

مدينة الطب ٥١

النجف الأشرف ٨١

االسليمانية ٥١

أربيل ٣٦

دهوك ٩

كربلاء ٣٨

كركوك ٦٩

ديالى ٣٢

واسط ٣٩

البصرة ٥١

ميسان ٧٩

بابل. ١٠

الديوانية ٩

ذي قار ١٢٢

نينوى ٤

صلاح الدين ١٢

الانبار ٢٩

المثنى. ١ ".

وتابعت، أن "حالات الشفاء اليوم ٦٠٦حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ٢٧٤

بغداد الكرخ ١٤٣

مدينة الطب ١٣

النجف ٣٣

اربيل. ١٥

السليمانية ٢

دهوك ٨

كركوك ٦

كربلاء ٩

ديالى ٢١

البصرة ٢٥

ميسان ١٠

واسط. ١٣

ذي قار ٢٥

المثنى ٩ ".

واشارت الى "58 حالة وفاة وكما يلي :

بغداد الرصافة ٢٢

بغداد الكرخ ٤

مدينة الطب ٣

السليمانية ٤

كركوك. ٢

البصرة ٣

واسط. ٣

ميسان ٧

بابل ١

ذي قار ٣

الديوانية. ٣

الأنبار ١

المثنى ١

صلاح الدين 1 ".

ونوهت الوزارة الى أن "مجموع الأصابات : ٢٠٢٠٩، ومجموع حالات الشفاء : ٨١٢١، والراقدين الكلي: ١١٤٨١، الراقدين في العناية المركزة: ١٢٨، ومجموع الوفيات: ٦٠٧".