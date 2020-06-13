في ذكرى تأسيسه.. شيوخ كركوك : الحشد دافع عن جميع المكونات ويجب الحفاظ عليه

ثمن شيوخ ووجهاء محافظة كركوك، السبت، دور الحشد الشعبي في محاربة الإرهاب وتحرير الأرض والعرض من داعش، مؤكدا ان الحشد الشعبي دافع عن جميع المكونات ويجب الحفاظ عليه.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “عددا من شيوخ العرب ووجهاء كركوك ومعتمدي المرجعية زاروا مقر اللواء السادس عشر للحشد ضمن قاطع الشمال في كركوك في ذكرة تأسيس الحشد”.

وأضاف البيان، أن “الشيوخ ووجهاء كركوك ثمنوا دور الحشد الشعبي في تحرير الأراضي المغتصبة من داعش والدفاع عن جميع المكونات في البلاد”.

ودعا شيوخ العشائر، بحسب البيان، الى “ضرورة دعم الحشد الوطني الذي تأسس بفتوى المرجعية الدينية العليا من أجل الدفاع عن أرض العراق ومقدساته”.