بدر: أميركا عززت قواتها في العراق مستغلة الظروف الأمنية

دعت كتلة بدر النيابية، السبت، المفاوض العراقي الى أن يتمتع برؤية استشرافية حقيقية لطبيعة المشاكل داخل العراق طيلة وجود الاحتلال الأجنبي الأمريكي في البلاد، مشيرا إلى أن أمريكا استغلت الظروف الأمنية وعززت قواتها داخل الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب وليد السهلاني في تصريح صحفي، إن “المحتل جاء بناء على طلب من الحكومة قبل السابقة وطلبنا منها الخروج بطلب من الحكومة السابقة وبقرار نيابي غير قابل للتاويل”.

وأضاف السهلاني، أن “طبيعة الحوار ينبغي أن يبنى على اساس المصالح المشتركة بين الجانبين بعيدا عن المجاملات السياسية”، مشيرا إلى أن “أمريكا استغلت الظروف الأمنية وعززت قواتها داخل الأراضي العراقية دون موافقة مجلس النواب”.

ولفت إلى أن “الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وبغداد يجب أن يكون وفق المصالح المشتركة بين الجانبين بعيدا عن الاحتلال العسكري”.