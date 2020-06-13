الكشف عن زيارة لأردوغان الى العراق لمناقشة سبعة ملفات.. ابرزها السوري

كشف النائب التركماني السابق جاسم محمد جعفر، السبت، عن وجود نية لدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لزيارة العراق خلال قريبا، مبينا ان اردوغان سيطرح سبعة ملفات ابرزها السوري والمياه.

وقال جعفر في تصريح صحفي ان “زيارة رئيس المخابرات التركية الى العراق غير مؤكدة الا ان اغلب الزيارات لرؤساء المخابرات تكون سرية لطرح ملفات امن قومية مشتركة”.

واضاف ان “الوفود التركية في العراق اعتيادية سيما مع وجود نية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان زيارة العراق قريبا وفتح ملفات سياسية مهمة”.

واوضح جعفر ان “سبعة ملفات سيطرحها اردوغان امام الرئاسات الثلاث في العراق ابرزها الملف السوري والتعاون الاقتصادي ولفتح المعبر الثالث من الموصل وحزب العمال الكردستاني والتعاون المشترك بين البلدين”، مرجحا ان “تتم الزيارة الشهر المقبل”