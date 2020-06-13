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خلية أزمة ميسان تعقد اجتماعا وتتخذ قرارات عدة


عقدت خلية الأزمة في ميسان، اليوم السبت، الاجتماع السابع عشر برئاسة المحافظ علي دواي لازم رئيس الخلية، فيما اتخذت مجموعة من المقررات لمواجهة تفشي فيروس كورونا بينها تحويل حظر التجوال من شامل الى جزئي.

وقالت الخلية ببيان  "استناداً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تطبيق فرض حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة مساءَ ولغاية الخامسة صباحاً اعتباراً من يوم غدً الأحد الموافق 2020/6/14 والى إشعار آخر مع شمول أيام (الخميس والجمعة والسبت) من كل أسبوع بالحظر الكلي الشامل وبالاستثناءات المعمول بها سابقاً".

وتابع، ايضا "استمرار دوام الأجهزة الأمنية ودوائر الصحة بشكل عام والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين وهي أقسام (بلدية العمارة – بلديات ميسان – مجاري ميسان – ماء ميسان – صيانة شبكات توزيع كهرباء ميسان – وصيانة محطات المنتوجات النفطية – صيانة الاتصالات والانترنت – العاملين في الخطة التسويقية – صيانة مشاريع ري وبزل ميسان – مصارف (الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة)".

وأوضحت، "السماح لدوائر الدولة بالدوام بنسبة لا تزيد عن 25% وحسب الحاجة والضرورة، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ومحاسبة المخالفين، اضافة الى فتح المجمعات والعيادات الطبية يومياً خلال مدة رفع الحظر باستثناء أيام (الخميس والجمعة والسبت) مع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية".

وقررت ايضا "منع إقامة مجالس العزاء وأي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية واخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها، مع السماح لمركبات الأجرة (التكسي) للعمل خلال فترة رفع حظر التجوال، والسماح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل المنزلي فقط ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها".

واشارت الى "السماح للشباب بممارسة النشاطات الرياضية في الساحات المثيلة من الساعة الرابعة مساءً ولغاية التاسعة مساءً وكل حسب منطقته عدا أيام (الخميس والجمعة والسبت) مع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية وعلى مديرية الشباب والرياضة اخذ التعهدات والالتزام بذلك، وتوجيه الجهات الأمنية بتشديد إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع التجمعات داخل المحلات والزامهم بالتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة".

وأضافت الخلية، أنه تقرر "استمرار تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا، والاستمرار بحملات التعقيم والتعفير لكافة مناطق المحافظة، ووسيتم إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا"، داعية المواطنين الى الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية والاقتصار على مغادرة المنزل في الحالات الضرورية والاستمرار بتطبيق أعلى درجات المسؤولية وبأقل عدد ممكن من الإفراد حفاظاً على أرواحهم وأرواح عوائلهم حفظ الله ميسان وأهلها وكل العراقيين ودفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء".

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