وزير الصحة يؤكد اتخاذ اجراءات وقائية مشددة خلال الحظر الجزئي

أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي اليوم السبت، أن الوزارة ستتخذ إجراءات وقائية مشددة خلال حظر التجوال الجزئي.

وقال التميمي لـ وكالة الأنباء العراقية: إن"حظر التجوال سيبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة فجراً، مع اتخاذ إجراءات وقائية شاملة تقوم بها وزارة الصحة بالمشاركة مع الاجهزة الامنية والجهات المعنية"، مشدد على أن"الإجراءات الوقائية ستكون حازمة للحد من انتشار هذا الفيروس".

وتابع أن " الاجراءات المتخذة من وزارة الصحة في مواجهة كورونا هي طبقا لتعليمات الصحة العالمية"، مشيرا الى أن" البروتوكولات العلاجية المستخدمة اليوم هي بروتوكولات حتى الآن ناجحة في تقديم السيطرة على هذا الفيروس".