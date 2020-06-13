الشيخ قيس الخزعلي يتحدث عن ثلاثة مشاريع لـ"تدمير" العراق ويستشهد بكتب اسرائيلية

اتهم الامين العام لجماعة "عصائب اهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي يوم السبت دولا خليجية من بينها السعودية اضافة الى امريكا واسرائيل بالتأمر على العراق عبر مشاريع خاصة انفقت عليها مليارات الدولارات.

واوضح الخزعلي أن العراق تعرض لمؤامرة عالمية قبل ست سنوات صرف عليها مليارات الدولارات واشتركت بها دول خليجية على رأسها السعودية بالاضافة الى امريكا واسرائيل، مبينا ان لكل دول مشروع خاص بها.

وقال الخزعلي في كلمة متلفزة له بمناسبة ذكرى تأسيس الحشد الشعبي إنه "قبل ست سنوات تعرض بلدنا الى تهديد من نوع خاص، لا نبالغ اذا قلنا انها كانت مؤامرة عالمية اشترك بها القريب والبعيد، دول عديدة واجندات كثيرة ومشاريع تداخلت واتحدت في هدف واحد هو استهداف العراق".

واردف بالقول ان "هذه المشاريع صرف من اجلها مئات مليارات الدولارات وسخرت العديد من الاجهزة الاستخبارية واجهزة المخابرات ومراكز الدراسات ومؤسسات اعلامية، وجند لها عشرات الالاف من المقاتلين من كل مكان في العالم وسهل وصول هؤلاء المقاتلين وعبروا المحيطات ووصلوا الى بلدنا".

وتابع الخزعلي بالقول إن "هذه المشاريع المتداخلة نستطيع ان نقول ان اهمها واوضحها هي ثلاثة مشاريع، كان اخطرها هو المشروع الاسرائيلي لانه كان يستهدف تدمير العراق كدولة وكان يستهدف ابادة العراق كشعب بحسابات عقائدية وتوراتية وتاريخية مذكورة بشكل صريح في كتبهم".

واكمل قائلا "أما المشروع الثاني فكان المشروع الامريكي الذي يستهدف وحدة العراق لتقسيمه الى دويلات متعددة لحسابات ومصالح لها علاقات بالولايات المتحدة الامريكية وكذلك بالكيان الاسرائيلي".

وزاد الخزعلي بالقول ان "المشروع الثالث هو المشروع الخليجي وهذا المشروع كان يستهدف طبيعة النظام، وهذه الدول في مقدمتها السعودية والامارات التان لما تستطيعا تقبل ان هناك نظام ديمقراطي جديد على اساسه تكون فيه الاغلبية الشيعية هي الحاكم".