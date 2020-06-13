التربية تكشف عن مقترح يتعلق بامتحانات الصفوف المنتهية

كشف مدير عام تربية الكرخ الأولى فلاح القيسي، السبت، عن تقديم مقترح لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة الصفوف المنتهية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية في نهاية شهر تموز أو بداية شهر آب.

وقال القيسي، إن "مديريته تعمل من خلال الجيوش التربوية خلف المنصات الالكترونية على مدار الـ 24 ساعة ببث دروس توجيهية للطلبة من أجل تهيئتهم للامتحانات النهائية"،

معرباً عن أمله بأن "تعلن الوزارة قريباً مواعيد أداء الامتحانات النهائية التي هي مرتبطة بقرارات خلية الأزمة الخاصة بمكافحة جائحة كورونا في حال انخفاض عدد الإصابات المسجلة".

وأضاف القيسي في حديث لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية، أنه "تم تقديم مقترح لإجرائها في نهاية شهر تموز أو بداية شهر آب المقبلين، على أن تكون منفصلة في مواعيدها، يوم لمرحلة الثالث المتوسط واليوم الذي يليه للسادس الإعدادي"،

مشيراً إلى "العمل على إعداد بيئة تتلاءم مع الوضع الصحي للبلد للحفاظ على الطلبة من الفايروس، وحال الموافقة على المقترح سيتم الإفصاح عنه رسمياً".