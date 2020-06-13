صحيفة تكشف عن تفاصيل جديدة لزيارة رئيس المخابرات التركية السرية لبغداد

كشفت صحيفة “العرب”، السبت، عن تفاصيل جديدة لزيارة رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان السرية لبغداد، مبينا انه جاء لاستطلاق المزاج السياسي بالتزامن مع انطلاق المباحثات بين واشنطن وبغداد وحجز موقع اقتصادي مستقبلي لبلاده .

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مصادر سياسية قولها ان “زيارة فيدان إلى بغداد استهدفت استكشاف الأجواء السياسية الداخلية المحيطة بالحوار العراقي الأميركي، الذي أسفرت أولى جولاته عن التزام الولايات المتحدة بتقليص وجودها العسكري في العراق”.

واضافت ان “تركيا تحاول استغلال العلاقات التي كانت تربط فيدان برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات في بلاده، لضمان مصالحها في العراق، الذي يعيد ترتيب أولوياته الاقتصادية بالشراكة مع الولايات المتحدة”.

وكشفت المصادر أن “الحكومة العراقية رفضت الإعلان من جانبها عن زيارة المسؤول التركي إلى بغداد، كما رفضت منح أنقرة أي ضمانات بشأن استمرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفقا لشكلها الحالي، حيث يستورد العراق من تركيا بضائع بمليارات الدولارات سنويا، دون أن يصدّر لها شيئا، فضلا عن حصول شركات تركية على عقود سنوية بمليارات الدولارات لتنفيذ مشاريع ضمن قطاعات عراقية مختلفة، دون أن تسهم في دعم الاقتصاد العراقي الداخلي”.