حريق في شركة بكربلاء و7 فرق اطفاء تتدخل

نشب حريق داخل شركة السليمانية للمنتجات الغذائية في محافظة كربلاء، حيث تدخل الدفاع المدني لاخماد الحريق وانقاذ عامل.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان لها، إن "7 فرق اطفاء تابعة الى الدفاع المدني في محافظه كربلاء وتحديداً منطقة الچمالية تمكنت من اخماد حادث حريق نشب داخل منظومة تبريد الطابق الثاني قسم اللحوم في شركة السليمانية للمنتجات الغذائية" .

وتابعت: "حيث عملت فرق الاطفاء الى تطويق وحصر النيران لمنع امتدادها وانتشارها إلى باقي اقسام الشركة مع انقاء احد عمال الشركة بعد ان اصيب بحالة اختناق نتيجة كثافة الدخان المرافق للحادث حيث تم إجراء الإسعافات الأولية ثم نقله الى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم بواسطة عجلات اسعاف الدفاع المدني".