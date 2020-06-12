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نائب عن الفتح يشدد على ضرورة تواصل الحكومة مع البرلمان بشأن مباحثات بغداد وواشنطن


شدد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، على ضرورة تواصل الحكومة مع البرلمان بشأن المباحثات ما بين بغداد وواشنطن، لافتا الى ان الاتفاقيات الحكومية يجب ان تمر عبر البرلمان.

وقال كريم في تصريح صحفي ان “أي اتفاقية تعقدها الحكومة لابد ان تكون بمصادقة مجلس النواب كما حصل في الاتفاقية مابين بغداد وواشنطن في العقد الماضي والتي على اثرها خرجت القوات الأميركية من العراق”.

وأضاف ان “الحكومة ينبغي ان تكون على تواصل مع البرلمان والأطراف السياسية بشأن المباحثات مع الجانب الأميركي، قبل ابرام اتفاقيات جديدة”.

وبين ان “البرلمان قال كلمته بشأن التواجد الأميركي واتخذ قرارا بإخراج القوات الاجنبية من البلاد”، لافتا الى ان “واشنطن تسعى الى رسم خارطة طريق للعودة الى العراق في وقت حسمت فيه بغداد قرارها بإخراج تلك القوات”.

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