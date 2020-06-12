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علاوي: تراجع كاظمي عن الاستقطاع وتضارب تصريحاته مع مستشاريه يعكس حقيقة التخبط


اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الجمعة، ان تراجع رئيس الوزراء مصطفى كاظمي عن الاستقطاع وتضارب تصريحاته مع تصريحات مستشاريه يعكس حقيقة التخبط القائم.

وقال علاوي في تغريدة له ان "تراجع كاظمي عن قرار استقطاع رواتب المتقاعدين، وتضارب تصريحاته مع تصريحات مستشاريه يعكس حقيقة التخبط القائم ويؤكد ان ازمة العراق ادارية وسياسية قبل ان تكون مالية".

واضاف "‫هنيئا لأبناء شعبنا الكريم فرض ارادتهم، فالحقوق تؤخذ ولا تعطى ويوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم".

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علاوي: تراجع كاظمي عن الاستقطاع وتضارب تصريحاته مع مستشاريه يعكس حقيقة التخبط
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