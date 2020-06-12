الأخبار

السويد تدعو العراق وثلاث دول الى استقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم


قال وزير العدل والهجرة السويدي مورغان يوهانسون، إن الحكومة السويدية، ستمارس ضغطًا على حكومات العراق ولبنان وإيران، حتى تستقبل مواطنيها من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في السويد.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السويدية TT اليوم الجمعة، أن الأمور لا يمكن أن تستمر بهذه

الطريقة، حيث لدينا مجاميع عديدة من المرفوضين، ترفض دولهم استقبالهم.

وأكد يوهانسون، أنه سيدعو سفراء هذه الدول الى اجتماع خاص لمناقشة هذا الأمر معهم، والوصول الى صيغة تعاون من أجل استقبال هذه الدول لمواطنيها.

وأوضح الوزير أن السويد تعاني من مشكلة مماثلة مع الصومال أيضا، ”لكن الصومال ليس لها تمثيل في السويد".

وشّدد على أن هناك عدة آلاف من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم لا يمكن ترحيلهم الى البلدان

الأربعة بسبب رفض حكومات هذه البلدان استقبال مواطنيها.

وأشار يوهانسون الى أن العراق وقع مع السويد قبل 10 سنوات اتفاقية وافق بموجبها على استقبال مواطنيه، لكن لم يتم تطبيق الاتفاق.

وقال إن هذه الدول حريصة على العلاقات مع السويد، ويفترض أنها تلتزم بمبادئ القانون الدولي، التي تنص على استقبال البلدان لمواطنيها من الدول الأخرى. 

وترى السويد أن على الاتحاد الأوروبي ممارسة المزيد من الضغط على البلدان التي ترفض استقبال مواطنيها من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
علاوي: تراجع كاظمي عن الاستقطاع وتضارب تصريحاته مع مستشاريه يعكس حقيقة التخبط
السويد تدعو العراق وثلاث دول الى استقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم
تسجيل ست اصابات بفيروس كورونا في الانبار
النجف تسجل ٨٣ إصابة بفيروس كورونا
اية الله السيد محمد تقي المدرسي يؤشر 17 عاماً من الفساد بميزانيات كبيرة
موقع روسي: رئيس جهاز المخابرات التركي زار العراق "سراً"
الشيخ جلال الدين الصغير : الرواتب والاقتصاد والامن والفساد وامريكا وكورونا ازمات متقيحة متجددة لا تعالج بالادعاءات والترقيع
ذي قار تعلن اجراءات صارمة بينها حظر التجول الشامل واغلاق الطرق
بيان مشترك صادر عن حكومتي العراق والولايات المتحدة
الصحة تنفي الكتاب الذي نشر بشأن تشخيص اصابة فالح الفياض بكورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 320.51
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.81
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك