تسجيل ست اصابات بفيروس كورونا في الانبار

أفاد مصدر في دائرة صحة الانبار، اليوم الجمعة، بتسجيل ست اصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال مصدر إنه تم تسجيل ست اصابات بوباء كورونا، اليوم، بين عائلتين في ناحية العبيدي التابعة لقضاء القائم، ( ٣٦٠كم غرب الرمادي).

وأوضح المصدر، ان السلطات فرضت حظر التجوال الشامل في الناحية لمدة ٢٤ ساعة.

وشهدت الانبار الثلاثاء الماضي، تسجيل 12 اصابة بفيروس كورونا، إحداها لشخص من سكنة مدينة الرمادي يعمل في صيرفة في بغداد، والاخرين ملامسين له.

واعلنت وزارة الصحة، امس الخميس، عن تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 354 مصاباً من الفيروس في عموم العراق.