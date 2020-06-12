النجف تسجل ٨٣ إصابة بفيروس كورونا

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة النجف ، اليوم الجمعة، بتسجيل النجف تسجل ٨٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر إن دائرة صحة النجف سجلت اليوم الجمعة، 83 اصابة مؤكدة ب‍فيروس كورونا، مبينا أن الاصابات سجلت بعد ظهرة نتائج التحاليل المختبرية.

وأوضح أنه بهذه الاصابات ترتفع اعداد المصابين في المحافظة الى المئة مصاب خلال يومين.

وكانت دائرة صحة النجف سجلت، يوم امس الخميس، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس، وحالة وفاة واحدة .

واعلنت وزارة الصحة، امس الخميس، عن تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 354 مصاباً من الفيروس في عموم العراق.