اية الله السيد محمد تقي المدرسي يؤشر 17 عاماً من الفساد بميزانيات كبيرة

دعا اية الله السيد محمد تقي المدرسي دام ظله الوارف اليوم الجمعة، الحكومة إلى الإهتمام بالقضايا الرئيسية للبلد، والتفكير في معالجات حقيقية لمشاكله، لا سيّما ما يتعلّق بالأزمة الإقتصادية، من خلال التخطيط للنهوض الإقتصادي للبلد.

وقال في كلمةٍ متلفزة إن "بعض من يتسنّم كرسي الحكم لا يفكّر في مشاكل الشعب، بل يبدأ بالتفكير في مشاكله الخاصة، ويبحث عن طريقٍ لتثبيت حكمه من خلال تعيين الأعوان في المناصب المحيطة به، غير أن ذلك لن ينفعه، إذ أن طريق تثبيت الحكم يكون بالعمل في سبيل الله وفي سبيل حلّ مشاكل الشعب".

وأشار إلى أن سبعة عشر عاماً كانت فترةً كافية، للنهوض بالبلد وإنهاء أزماته الخدمية كلها، مع وجود الميزانيات الكبيرة، إلا أن عقلية المحاصصة والحزبية وتفشّي الفساد حال دون ذلك، في وقتٍ إستطاعت دول أخرى أن تتجاوز تلك الأزمات في فترات قصيرة وبميزانيات محدودة.

وعلى صعيدٍ آخر أكّد سماحة السيد المدرسي، على ضرورة عودة الشعب العراقي إلى ثقافته الأصيلة المتمثلة بروح السلم الأهلي،

مبيّناً أن توالي الأزمات على العراق من ديكتاتورية وإحتلال وإرهاب وركودٍ إقتصادي، أسهمت في إيجاد ثقافة التشاؤم والعداء، ورسّخ الإعلام المأجور تلك الثقافة الباطلة، لخلق التناحر بين أبناء هذا البلد.