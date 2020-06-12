بدر تحذر الحكومة من تأجيل التفاوض على خروج "المحتل" حتى آخر الفقرات

حذر النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، الجمعة، الحكومة من تأجيل التفاوض بخروج المحتل إلى آخر الفقرات او التلاعب بها.

وقال المحمداوي في بيان ، ان "على الوفد المفاوض ان يحسم موضوع خروج الامريكان ولا نقبل بغير ذالك لانه قرار الشعب المتمثل بمجلس النواب العراقي".

واضاف المحمداوي، "نحن نراقب المفاوضات بشكل دقيقة جدا ونطلع عليها عن كثب فلهذا نطالب الوفد ان يحسم خروج القوات الأمريكية في بداية التفاوض لا أن تأجل ويتم التلاعب بها من خلال ضغوطات امريكية فنحن نحذر الحكومة والوفد المفاوض".

وانطلقت امس الخميس المفاوضات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.