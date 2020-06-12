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الخارجية تصدر بيانا بشان مباحثات العراق واميركا


اصدرت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، بيانا بشأن الحوار الاستراتيجي الدائر بين العراق والولايات المتحدة، مشيرة الى آمال بعقد الجلسة المقبلة في واشنطن بشكل مباشر.

وقالت الوزارة في بيان  إن "الوفد العراقي برئاسة الوكيل الأقدم عبد الكريم هاشم عقد مع وفد حكومة الولايات المتحدة الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي عبر دائرة تلفزيونيّة مغلقة وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجيّ المُوقّعة في العام 2008".

واضافت، أن "الجلسة الاولى للحوار الاستراتيجي بين العراق واميركا قدم من خلالها العلاقات الاقتصاديّة والسياسيّة والأمنيّة والثقافيّة بين البلدي"، مشيرا الى ان "الوفدين اكدا مسعاهما لتوطيد العلاقات في ظلّ الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظميّ".

وتابع، أن "هذه الجلسة ستكون بداية لسلسلة جلسات أخرى للحوار الاستراتيجيّ على أمل أن تُعقَد الجلسة المقبلة بشكل مُباشِر في واشنطن عند توافر الظروف المُناسِبة".

 

وانطلقت امس، الخميس، المفاوضات الستراتيجية بين بغداد وواسنطن عبر دائرة تلفزيونبة مغلقة.

 

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الخارجية تصدر بيانا بشان مباحثات العراق واميركا
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