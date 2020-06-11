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مدير صحة الكرخ يتهم دوائر بوزارة الصناعة بـ"استغلال" ازمة كوررنا


اتهم مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد جاسب لطيف الحجامي، الخميس، دوائر بوزارة الصناعة بـ"استغلال" ازمة تفشي وباء فيروس كورونا من خلال رفع اسعار الاوكسجين المستخدم في علاج المصابين بالفيروس.

وقال الحجامي في بيان "في الوقت الذي تتصدى فيه كل مؤسسات وزارة الصحة بكافة منتسبيها لعدو شرس وتخوض معركة حامية على مدار الساعة و في كل شبر من البلاد سقط فيها الكثير من منتسبيها بالمرض وفارق بعضهم الحياة ولا زال الآخرين ينتظرون صابرين محتسبين".

وتابع، "رغم تسجيل اعداد كبيرة من الاصابات في المواطنين وتصلنا التقارير باستمرار عن الذين يفارقون الحياة بعد معاناة شديدة في ردهات الانعاش ولازالت ردهات الانعاش تغص بالمصابين نجد البعض ممن يحاول ان يلوي ذراعنا ويرقص على جراحاتنا لتحقيق مطامع دنيوية مقابل آلامنا ومآسينا، ومن هذه الجهات هي بعض دوائر وزارة الصناعة المنتجة للاوكسجين الطبي الضروري جدا جدا في علاج المصابين ورفعوا سعر الاوكسجين مستغلين هذه الازمة وكذلك المطالبة بديون سنين سابقة".

واوضح أن "رغم تدخل وزير الصحة مشكورا لحلحلة الموضوع لكن البعض ممن اعمت قلوبهم الدنيا تمادوا في طغيانهم وقبل ايام زارنا مدير عام احدى الدوائر و معه كتاب رسمي يشعرنا فيه بزيادة الأسعار او يقطع التجهيز، ولان كثير من المرضى الان وضعهم حرج جدا جدا وفشلت كل محاولاتنا لم اجد بدلا من اللجوء الى الرأي العام لعلهم يتراجعون عن ابتزازهم المستمر و تغليب مصلحة وارواح العراقيين على كل شيء"، مؤكدا ان "الوضع مايزال حرج جدا جدا في مستشفيات الكرخ العام و الفرات العام والكرامة التعليمي و كل المستشفيات الأخرى".

 

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