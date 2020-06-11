الصحة تعلن تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 354 مصاباً في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 354 مصاباً من الفايروس في العراق

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص (9342) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (339868)".

واضافت ان "مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ( 1261) اصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 123

بغداد/ الكرخ 174

مدينة الطب 267

النجف الأشرف 14

السليمانية 58

أربيل 11

دهوك 3

كربلاء 33

كركوك 16

ديالى 70

واسط 233

بابل 26

البصرة 23

ميسان 76

الديوانية 94

ذي قار 8

الأنبار 3

المثنى 11

نينوى 9

صلاح الدين 9

واوضحت ان "حالات الشفاء بلغت 354 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 106

بغداد الكرخ 108

مدينة الطب 30

النجف 11

دهوك 5

كركوك 14

كربلاء 5

ديالى 4

البصرة 13

ميسان 19

بابل 16

الديوانية 8

ذي قار 10

نينوى 5

وبينت ان "الوفيات بلغت 31 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 8

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

النجف 1

كركوك 1

ديالى 1

واسط 1

البصرة 1

ميسان 3

بابل 1

ذي قار 3

الأنبار 1

المثنى 1

صلاح الدين 1

واكدت الوزارة ان "مجموع الاصابات بلغ 16675، ومجموع حالات الشفاء: 6568، اما عدد الراقدين الكلي فقد بلغ 9650، والراقدين في العناية المركزة 98"، مبينة ان "مجموع الوفيات بلغ 457".