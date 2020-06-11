اعتقال والي الصحراء بـ”داعش” الارهابي خلال عملية استباقية غرب الانبار

اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ،الخميس، عن اعتقال والي الصحراء بتنظيم “ داعش” الارهابي بعملية امنية استباقية في المناطق الغربية .

وقال العبيدي في تصريح صحفي إن “قوة امنية من الفرقة المشاة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري نفذت حملة امنية استباقية استهدفت منطقة الحسينيات بقضاء هيت غربي الانبار، تمكنت من خلالها من اعتقال المدعو علي عكيل الملاجي والي الصحراء في داعش”.

واضاف ان” الملاجي متورط بتنفيذ هجمات ارهابي على القوات الامنية والمسؤول ايضا على عملية مهاجمة رعاة الاغنام ومقتل اثنين من ابناء عشيرة شمر”، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال الملاجي”.

وأوضح العبيدي، أن الارهابي المعتقل عراقي الجنسية من اهالي الانبار ويصنف ضمن الر عيل الاول للتنظيم الاجرامي،

مشيرا الى ان” ” القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة اماكن بقية قيادات التنظيم الاجرامي تمهيدا لاعتقالهم “.