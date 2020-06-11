الناطق باسم الكاظمي يعلن القبض على الجريذي

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، تفاصيل القاء القبض على مايسمى بـ"الجريذي"، موضحا أن الاخير اعترف بعمليات قتل وشغب وحرق مخيمات المعتصمين.

وقال العميد يحيى رسول، في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمتابعة حادث مقتل احد الشباب على يد مجموعة من العناصر الإجرامية في منطقة الباب الشرقي، (وسط بغداد).

وأوضح أن الكاظمي وجه "بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لسرعة التحقيق والقاء القبض على الجناة"، مبينا ان اللجنة "تمكنت خلال ٤٨ ساعة من تحقيق هدفها واستطاعت الأجهزة الأمنية والعسكرية القبض على المجرم ( م. خ. ج) الملقب (بالجريذي)".

واضاف أنه "خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بالقيام بأعمال شغب وحرق الممتلكات وضرب القوات الأمنية، والقيام بطعن شخص في منطقة البتاوين، فضلا عن جريمة حرق شخص آخر بمادة البانزين وطعنه بعدة طعنات بالتعاون مع افراد عصابته".

وتابع، أن "هذا المجرم اعترف بقتل شخص أيضاً لا يعرفه، وحرق عدد من السرادق والتهجم على رجل دين وتهديد أصحاب السرادق المتواجدين في حديقة الأمة بالقتل وحرق سرادقهم، وأنه تجاوز على المتظاهرين السلميين وهدد العديد منهم وطعن احدهم في ساحة التظاهر، مؤكدا "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه اصولياً".