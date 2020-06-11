خلال 24 ساعة.. الحشد الشعبي يدفن 45 جثة لمتوفين بكورونا في مقبرة النجف الجديدة

دفن اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الخميس، 45 جثة لمتوفين بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية في مقبرة النجف الجديدة.

وقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في اللواء عبد الحسن الحيدري في بيان ان “حصيلة المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي الذين تم دفنهم حتى فجر اليوم الخميس الى (٤٩٧) بعد دفن (٤٥) متوفيا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم (٣٧) من العاصمة بغداد”.

وأضاف الحيدري أن “الفريق التطوعي الذي يتولى عملية دفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي في المقبرة المخصصة لدفن من تثبت إصابته بهذا الفيروس (حصراً) من خلال الأوراق الرسمية الصادرة من وزارة الصحة وشهادات الوفاة، والتي تأتي مع الجثث”.

وأشار إلى أن “عمل الفريق يقتصر على عملية استقبال الجثامين التي تنقل بسيارات الإسعاف التابعة الى طبابة الحشد الشعبي من المستشفيات، وتولي عملية حفر القبور والدفن بعد تجهيز الجثامين وفق الطرق الشرعية والطبية المطلوبة”.