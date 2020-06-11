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العامري للوفد المفاوض: لا تخيبوا الآمال والاخفاق ستتحملون مسؤوليته


وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مساء الاربعاء، رسالة للوفد المفاوض بشان الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدا بالقول "لاتخيبوا الامال والاخفاق ستتحملون مسؤوليته".

وقال العامري في الرسالة التي "نشد على ايديكم وانتم في مهمة مقدسة وفي حوار استراتيجي مهم وكل عيون العراقيين مشدودة اليكم، ثقتنا بكم عالية كما كانت ثقتنا عالية بالمقاتلين الذين حققوا النصر الكبير والعظيم على الارهاب الداعشي".

واضاف قائلا، "نهيب بالوفد العراقي المفاوض بان يضعوا نصب اعينهم ازاء قرار مجلس النواب العراقي يوم 5 / 1 / 2020 القاضي بخروج القوات الاجنبية من العراق وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة، كما ان املنا بكم كبير لان لا تخيبوا امال شعبكم من الذين خرجوا بمظاهرة مليونية تطالب بخروج القوات الاجنبية وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة".

وتابع، "كما ان تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي في الجوانب التي تخدم الواقع العراقي وفقا للقانون والدستور امر مطلوب وانتم امام مقطع تاريخ يسجل المفاوض العراقي الوطني والشجاع فيه انجازا شعبيا وقرارا وطنيا"،

فيما حذر قائلا"اي تهاون او تلكؤ او اخفاق سيسجل وصمة خيبة وانتكاسة في تاريخ الوفد المفاوض وتاريخ العراق تتحملون مسؤليته عبر الزمن ولانريده لكم، توكلوا على الله والشعب معكم وعيون الشهداء ترعاكم لاطلاق بشرى اعلان انتهاء مهام قوات التحالف وتحديد جدول لخروجها".

وفيما يلي نص الرسالة :

الى اخوتي الافاضل الوفد المفاوض المحترمين.. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشد على ايديكم وانتم في مهمة  مقدسة وفي حوار استراتيجي مهم وكل عيون العراقيين مشدودة اليكم .. ثقتنا بكم عالية كما كانت ثقتنا عالية بالمقاتلين الذين حققوا النصر الكبير والعظيم على الارهاب الداعشي لذا نهيب بالوفد العراقي المفاوض بان يضعوا نصب اعينهم ازاء قرار مجلس النواب العراقي يوم 5 / 1 / 2020 القاضي بخروج القوات الاجنبية من العراق وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.. كما ان املنا بكم كبير لان لا تخيبوا امال شعبكم من الذين خرجوا بمظاهرة مليونية تطالب بخروج القوات  الاجنبية وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة .

كما ان تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي في الجوانب التي تخدم الواقع العراقي وفقا للقانون والدستور امر مطلوب وانتم امام مقطع تاريخ يسجل المفاوض العراقي الوطني والشجاع فيه انجازا شعبيا وقرارا وطنيا واي تهاون او تلكؤ او اخفاق لا سامح الله سيسجل وصمة خيبة وانتكاسة في تاريخ الوفد المفاوض وتاريخ العراق تتحملون مسؤليته عبر الزمن ولانريده لكم ..توكلوا على الله والشعب معكم وعيون الشهداء ترعاكم لاطلاق بشرى اعلان انتهاء مهام  قوات التحالف وتحديد جدول لخروجها ..

المجد والخلود لكل شهداء العراق 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

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هادي العامري 

رئيس تحالف الفتح

 

11 حزيران 2020

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