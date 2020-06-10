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العمليات المشتركة تكشف عن عمليات مرتقبة لملاحقة داعش وتؤكد نجاح “ابطال النصر” 100/%


كشفت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، عن عمليات مرتقبة لملاحقة فلول تنظيم داعش الاجرامي للقضاء عليه بشكل تام، مبينة ان عمليات ابطال النصر نجحت بنسبة 100%.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي ان “عمليات ابطال النصر في كركوك كانت مباغتة واعتمدت على الجهد الاستخباري العالي ما اسهم في نجاحها بنسبة 100% دون أي خسائر في صفوف القوات العراقية”.

واضاف الخفاجي، ان ” قوات الحشد والجيش والرد السريع مسك الاراضي التي لم تصلها قوات منذ زمن بعيد ومنعت تواجد أي عنصر ارهابي عليها فيما نجحت في قتل نحو 20 ارهابيا خلال العمليات وتدمير عشرات المضافات”.

وأشار إلى أن “قيادة العمليات المشتركة عازمة على اطلاق عمليات ضد العناصر الاجرامية واعلان العراق خاليا من الزمر الارهابية قريبا”.

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