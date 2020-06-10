التقاعد تصدر بياناً بشأن استقطاع الرواتب وتؤكد ايقاف رواتب محتجزي رفحاء بشكل مؤقت

أصدرت المديرية العامة للتقاعد، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن استقطاع جزء من رواتب المتقاعدين، مشيرة الى أن الاستقطاع تم بناء على قرار لمجلس الوزراء، فيما اكدت ايقاف رواتب محتجزي رفحاء بشكل مؤقت.

وقالت الهيئة في بيان ، "اليوم ولله الحمد صرفت رواتب المتقاعدين لشهر حزيران ٢٠٢٠، ونوضح للاخوه المتقاعدين بأن تم استقطاع نسبه من رواتبهم بناء على قرار مجلس الوزراء في ١/٦/٢٠٢٠، وحسب النسب التاليه:

المتقاعد الذي راتبه ٥٠٠ ألف بالشهر غير مشمول بالاستقطاع

المتقاعد الذي يتقاضا راتب ٦٠٠ ألف مبلغ الاستقطاع ٦٠ ألف دينار

المتقاعد الذي يتقاضا راتب ٧٠٠ الف شهريا مبلغ الاستقطاع ٧٧ ألف

المتقاعد الذي يتقاضا راتب ٨٠٠ ألف شهريا مبلغ الاستقطاع ٩٦ ألف

المتقاعد الذي يتقاضا راتب ٩٠٠ شهريا مبلغ الاستقطاع ١١٧ ألف

المتقاعد الذي يتقاضا راتب ٩٥٠ شهريا مبلغ الاستقطاع ١٢٨ ألف

المتقاعد الذي يتقاضا راتب ١٠٠٠ مليون شهريا فأكثر يكون الاستقطاع ١٥%".

واضافت، "أما بخصوص رواتب الشهداء مستمرة ولم يتم قطعها وشملت فقط بنسب الاستقطاع اسوة بالمتقاعدين ونؤكد لم يتم قطعها فقط شملت بالاستقطاع حسب النسب أعلاه، وأما بخصوص السجناء والمعتقلين تم قطع الرواتب للذين لديهم أكثر من راتب، اي سجين ولديه راتب سجناء وهو موظف أو لديه راتب تقاعدي آخر، فهذه الشريحة تم ايقاف رواتبهم لحين صدور تعليمات من مجلس الوزراء بخصوص اختيار الراتب الافضل".

وتابع، "أما بخصوص محتجزين رفحاء تم ايقاف رواتبهم لحين صدور تعليمات بخصوص رواتبهم، ونود أن نوضح للاخوه المتقاعدين من السجناء ومحتجزين رفحاء بأن رواتبهم تم ايقافها لحين صدور تعليمات وألية جديده تحدد نسبة القطع أو الاختيار للذين لديهم أكثر من راتب، وليس قطع الرواتب نهائيا فقط ايقاف موقت لحين صدور تعليمات بخصوص مزدوجي الرواتب ومحتجزي رفحاء"