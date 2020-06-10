اعتقال ثلاثة “دواعش” بعملية دهم وتفتيش شرقي الفلوجة

أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،الاربعاء، باعتقال ثلاثة من خلايا “ داعش” بحملة دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر إن “قوة امنية من قيادة عمليات الانبار نفذت واجب امني استهدف مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلالها من اعتقال ثلاثة من ابرز خلايا عصابات داعش الاجرامية “.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية اغلقت كافة الطرق المؤدية الى المكان المستهدف وقامت باعتقال المطلوبين المتورطين بجرائم وفق المادة 4/ إرهاب”.

وأوضح، أن “القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز القريبة للتحقيق معهم ومعرفة التفاصيل عن التهم الموجة والجرائم التي ارتكبوها ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن المحافظة”.