محافظ بابل يصدر توجيهات عدة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا وتأثيراته

اصدر محافظ بابل حسن قنديل، الاربعاء، توجيهات عدة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا وتأثيراته الاقتصادية على المواطنين.

وقال مكتب المحافظ في بيان ان محافظ بابل حسن قنديل، اصدر توجيها عدة بينها تشكيل لجنة مختصة برئاسة المسشار الأمني للمحافظ ومكتبه الخاص لمراقبة عمل السيطرات ومنع عبور أي عجلة للمحافظة ومن مختلف المحاور بأستثناء عجلات المواد الغذائية و الخضروات".

وتابع، "ايضا القيام بفتح صندوق التكافل الاجتماعي لرعاية مرضى كورونا والفقراء ويكون بإدارة أحد وجهاء المحافظة، وتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع أصحاب المواكب الحسينية لإغاثة الفقراء من أبناء المحافظة".

وكشف البيان عن، "مبادرة المحافظ ومعه من المسؤولين والمستشارين بالتبرع الشهري :

( المحافظ مليون دينار - مدراء الدوائر 750 ألف دينار - معاونو المحافظ 500 ألف دينار - مستشارو المحافظ 500 ألف دينار - رؤساء الوحدات الإدارية 500 ألف دينار - رؤساء الأقسام 250 ألف دينار ) طوعاً وتبرعاً لمن يود ذلك".

ووجه قنديل بحسب البيان، بـ "منع إقامة أي تجمعات في كافة مناطق المحافظة ويتحمل مدراء شرطة الأقضية والنواحي مسؤولية حصول أي تجمع إزاء ذلك".