نائبة عن الديوانية: على الأجهزة الأمنية ان تكون أكثرة جرأة بحماية الممتلكات

دعت النائبة عن محافظة الديوانية سهام الموسوي، الاربعاء ، الحكومة والأجهزة الأمنية الى أن تكون اكثر جرأة وجدية في حماية الممتلكات العامة والخاصة، فيما كشفت عن وجود مساعي حزبية هدفها النيل من محافظ الديوانية زهير الشعلان.

و قالت الموسوي في تصريح صحفي إن “محافظ الديوانية الحالي زهير الشعلان يعمل بالقدر الممكن وهناك دوافع سياسية تحاول إقالته من منصبه على الرغم عدم ثبوت تقصيره حتى اللحظة”.

وأضافت أن “هناك فوضى تحدث داخل المحافظات وهناك جهات تحرك الأجندات الخارجة عن القانون لاحداث عمليات شغب وفوضى”.

وانتقدت الموسوي “الإجراءات الحكومية الضعيفة تجاه عمليات التخريب المنظمة التي تطال ممتلكات الدولة العامة والخاصة والاعتداء على الأجهزة الأمنية”.