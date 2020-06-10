الفتح: البرلمان سيراقب جميع بنود التفاوض مع أمريكا

أكد تحالف الفتح، الأربعاء، أن مجلس النواب سيراقب عن كثب جميع البنود التي ستطرح خلال المفاوضات التي ستنطلق يوم غد الخميس بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية.

وقال عضو التحالف النائب فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “المفاوضات سيكون على رأسها الالتزام بقرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية وعدم السماح للقوات الأمريكية بالتواجد داخل العراق”، لافتا إلى إن “تلك المفاوضات يجب إن ترسم طبيعة العلاقة بين العراق وأمريكا”.

وأضاف أن “الحكومة ستناقش تعدد مصادر شراء الأسلحة والخروج من تحت العباءة الأمريكية في جانب التسليح خلال مفاوضات”، مبينا أن “البرلمان سيراقب عن كثب جميع البنود التي ستطرح خلال المفاوضات التي ستنطلق يوم غد الخميس بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية”.

وأكد النائب السابق جاسم محمد جعفر، امس الثلاثاء، أن بنود الاتفاق الذي سيعقد مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال مفاوضات حزيران الجاري لن تدخل حيز التنفيذ دون التصويت عليها داخل مجلس النواب.