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اكاذيب جديدة تطلقها مرة اخرى .....الكهرباء: انتاج الطاقة سيصل الى 19 و500 ميغاواط


على الرغم من الانقطاعات المستمرة للكهرباء ولساعات طويلة التي عادت مرة اخرى في المحافظات الا ان الوزارة تصر على ان التجهيز جيد وانها ستزيد من انتاج الطاقة الى اكثر من 19 ميغاواط 

يذكر ان تجهيز الكهرباء في العراق قد تحسن كثيرا في وقت حكومة السيد عادل عبد المهدي بعد قيامها سلسلة من الخطوات المهمة حيث نسي العراقيون شيء اسمه انقطاع الكهرباء ولكن بعد مجيء حكومة الكاظمي عاد الواقع المزري فمعظم المحافظات تعاني من الانقطاعات وبشكل مريع في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الى 45 درجة مئوية 

وتقول الوزارة الجديدة انها تتوقع  ارتفاع انتاجها من الطاقة خلال المدة القليلة المقبلة، الى 19 الف و500 ميغاواط، مؤكدة ان انتاجها الحالي يبلغ 17 الفا و500 ميغاواط ما يؤهلها لتجهيز المواطنين بين 16 و 18 ساعة يوميا.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي بتصريح لوسائل اعلامية حكومية ان وزارته "حريصة بالحفاظ على ما تحقق من قفزة بالانتاج للعام الماضي، وساعية لادامته من خلال رفع معدلات الانتاج للعام الحالي، برغم تداعيات الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد وعدم اقرار الموازنة والتي اثرت سلبا في واقع المنظومة".

واضاف ان "الانتاج حاليا يصل الى 17 الفا و500 ميغاواط، ما يتيح تجهيز المواطنين بين 17 و 18 ساعة يوميا"، مشيرا الى ان "ساعات التجهيز تتفاوت بين منطقة واخرى وحسب كفاءة شبكات التوزيع".

واكد ان وزارته "تتجه لادخال عدد من الوحدات التوليدية الجديدة لرفد المنظومة بطاقات اضافية، بعد نجاحها مؤخرا بادخال الوحدتين الاولى والثانية من محطة السماوة لرفد المنظومة بعد ربطها ب250 ميغاواط، وادخال الوحدة الاولى بمحطة الناصرية بطاقة 125 ميغاواط".

وشدد العبادي على ان "التحديات التي واجهتها الوزارة واهمها الاوضاع الصحية والاقتصادية، اخرت اعمال الصيانة الدورية للوحدات التوليدية، ما اجبرها على الانتقال من الخطط الستراتيجية الى البديلة وباعتماد جهودها الذاتية، والتي نوه بانها ستسهم خلال المدة القليلة المقبلة، بزيادة الانتاج باعتماد ادخال وحدات جديدة بمحطتي الناصرية والقدس، وعدد اخر منها في طور الصيانة حاليا،

متوقعا ارتفاع الانتاج للمدة القليلة المقبلة، الى 19 الفا و500 ميغاواط"، منوها الى ان "طموح وزارته كان بلوغ انتاجها ال 22 الفا خلال 2020، بيد ان تداعيات الاوضاع الراهنة حالت دون ذلك".

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اكاذيب جديدة تطلقها مرة اخرى .....الكهرباء: انتاج الطاقة سيصل الى 19 و500 ميغاواط
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