بدر النيابية: لا يمكن السماح بالمضي باستقطاع رواتب المتقاعدين

اكدت كتلة بدر النيابية، الاربعاء، انه لا يمكن السماح بالمضي باستقطاع رواتب المتقاعدين.

وقال رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب الكتلة :"اننا جميعا نعي صعوبة وحجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في مواجهة الازمة المالية والاقتصادية والصحية، كما نعي جيدا ان تلك الازمات بحاجة الى جهود استثنائية وحلول صعبة لتجاوزها، لكننا نعتقد ان التركيز في الحلول على تاخير صرف رواتب الطبقات الفقيرة من المتقاعدين او استقطاع رواتب ذوي الشهداء والسجناء السياسيين هو امر غير مقبول ولا يمكن السماح بالمضي فيه مهما كان حجم التحديات، لان تلك الشرائح افنت اغلى ما تملك من سنين حياتها وابناءها من اجل العراق واولى بالحكومة توفير سبل العيش الكريم لهم وليس العكس".

واضاف الكعبي، "اننا ومن باب المسؤولية الوطنية والاخلاقية والقانونية والشرعية، فاننا ندعو الحكومة للتركيز في جهودها على تحصيل مبالغ مالية ستكون كافية لسد العجز المالي من خلال فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية وتفعيل الضرائب على القطاعات التجارية والفنادق والمرافق السياحية والجباية للقطاعات الخدمية اضافة الى تحريك الجهد الخارجي لاستعادة اموالها المحجوزة في دول اخرى للاستفادة منها بهذه المرحلة بدل البحث عن مقترحات يكون ضحيتها المواطن البسيط".

وطالب الكعبي، الحكومة بـ" إلغاء هذا القرار واعادة ما تم استقطاعه وسنقف في مواجهة اي قرارات او خطوات من الحكومة ترتكز على استقطاع رواتب الطبقات المظلومة من ابناء الشعب، ولن نسمح بهكذا اجراءات مهما كانت الضغوط او المبررات التي يتم طرحها من قبل متبني هكذا مقترحات ظالمة".