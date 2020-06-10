نائب: القوات الامريكية تريد وفداً عراقياً ضعيفاً لتملي عليه ارادتها

اتهم النائب أمجد العقابي، الثلاثاء، الجانب الأمريكي باستقدام شخصيات عراقية ضعيفة للتفاوض معه، مطالبا الوفد العراقي بضرورة عدم التهاون في نقطة اخراج القوات الامريكية.

وقال العقابي في تصريح صحفي إن “القوات الأمريكية تعمل على ان يكون الوفد العراقي المفاوض على إخراجها ضعيفا حتى يتمكنوا من تمرير ما يرغبون”، مطالبا بـ “عدم التهاون في موضوع اخراج القوات الأجنبية وحفظ السيادة العراقية من اي تدخل امريكي”.

وأكد النائب عن كتلة صادقون النيابية نعيم العبودي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن اخراج القوات الأجنبية يجب ان يكون على رأس اولويات المفاوض العراقي في الحوار الاميركي – العراقي المقرر انطلاقه غدا.