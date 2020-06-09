صحة الرصافة: 160 إصابة بكورونا من الملاكات الطبية

أكدت مديرية صحة الرصافة، الثلاثاء، أن لديها القدرة على استيعاب حالات جديدة والوضع تحت السيطرة، فيما اشارت الى اصابة 160 من العاملين في الملاكات الطبية.

وقال مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي بحسب الوكالة الرسمية، إن "قدرة صحة الرصافة على استيعاب الحالات المصابة بالفيروس، جيدة"،

لافتاً إلى أن "مجموع الأسرة داخل المستشفيات يبلغ خمسة آلاف سرير، وعدد المرضى الراقدين في الأسرة يقارب الـ 600 شخص".

وأضاف، أنه "على الرغم من تزايد الإصابات إلّا أن هناك نسب حالات شفاء عالية، مبيناً أن "مرحلة الخطر ما زالت مستمرة،لاسيما أن عدد الإصابات المسجلة في اليوم الواحد تبلغ أكثر من ألف إصابة".

وتابع: "نتوقع ارتفاع عدد الإصابات بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية"، متوقعا "اللجوء لتمديد قرار حظر التجوال مرة أخرى حتى لو كان مناطقيا، لحماية المواطنين، وتكثيف الحملات التوعوية والإشارة إلى صعوبة التعايش مع الفيروس".

ورجح الساعدي زيادة الإصابات إلى أن "عدداً كبيراً من المخالفين لإجراءات الحظر الوقائي، وتجمعات الشباب مستمرة ،ما يؤدي إلى زيادة الإصابات وسرعة انتشار الفيروس".

وأفاد مدير صحة الرصافة أن "نحو 160 إصابة سجلت للعاملين في الملاكات الطبية من مختلف العناوين الصحية والطبية والمختبرية والإدارية"