مجلس نينوى المنحل: حزبا الحلبوسي وبارزاني يتقاسمان مناصب المدينة بشكل رهيب

اتهم عضو مجلس محافظة نينوى المنحل حسام الدين العبار، الثلاثاء، بعض الأحزاب السياسية بتقاسم مناصب المحافظة والمجيء بشخصيات غير كفوءة لتولي المناصب المهمة.

وقال العبار في حديث صحفي إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أصبحا يتقاسمان بشكل واضح جدا المناصب في محافظة نينوى وبشكل رهيب”، مؤكدا أن “تقاسم المناصب وصل الى مسؤولي الاقسام والشعب في دوائر المحافظة”.

وأضاف، ان “المدراء العامين في دوائر الموصل يأتون عبر نواب تلك الأحزاب بغض النظر عن كفاءة المدير كما في مدير التقاعد الذي جاء تحديدا من حزب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”.

وأوضح، ان “أغلب شركات الاعمار في الموصل هي شركات من خارج المحافظة تابعة لأحزاب وساسة كبار”، مؤكدا ان “هذه الشركات سبب مشاكل الخدمات وتراجع الاعمار في المدينة”.