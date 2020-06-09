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نائب: الحلبوسي سيواجه السجن قريبا


أكد النائب المستقل باسم الخشان، الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيواجه السجن قريبا.

وقال الخشان في تصريح صحفي إن “القوى السنية والشيعية تقود حراكا نيابيا واسعا لعزل الحلبوسي من منصبه”، لافتا إلى إن “الحلبوسي يمثل الكتلة الأكبر للفساد وانتهاك القانون والدستور، حيث انه ارتكب اخطأ كبيرة من ضمنها الحنث باليمين الدستوري وتعطيل عمل مجلس النواب لعدة أشهر”.

وأضاف أن “عزل الحلبوسي أصبح قريبا اثر سخط القوى الشيعية أبرزها تحالف الفتح”، مبينا أن “الحلبوسي سيواجه عقوبة السجن لانتهاكه الدستور بعد عزله من منصب رئاسة البرلمان”.

وكان القيادي في تحالف سائرون النائب جواد الموسوي كشف في تصريح صحفي في وقت سابق، عن جمع تواقيع اكثر من ١٣٠ نائبا يرغبون بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه. 

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