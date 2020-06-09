الأخبار

التخطيط تعلن قرب تنفيذ التعداد السكاني الكترونياً


أكدت وزارة التخطيط، الثلاثاء، قرب تنفيذ التعداد السكاني العام في البلاد الكترونياً.

وذكرت الوزارة في بيان  ان "وزير التخطيط خالد بتال ترأس اجتماع غرفة عمليات التعداد العام للسكان، بمشاركة المستشار الوطني للتعداد الدكتور مهدي العلاق ورئيس هيأة الاعلام والاتصالات، علي الخويلدي، وعدد من اساتذة الجامعات، وممثلي شركات الهاتف النقال، بالإضافة إلى وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد".

وأكد بتال بحسب البيان، أن "الوزارة ماضية قدماً في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، في العراق، لما يمثله من ضرورة وطنية عليا، في دعم خطط التنمية والسياسات الاقتصادية السليمة، المبنية على شواهد ومؤشرات احصائية رصينة، لايوفرها سوى التعداد، بعد مضي اكثر من ٢٢ سنة لم يشهد خلالها العراق تنفيذ اي تعداد سكاني".

وأضاف أن "التعداد الذي سينفذ إلكترونيا بالكامل، سيكون هدفه تنمويا لخدمة التنمية، ولا يرتبط بأي أهداف سياسية"، مشيراً إلى "وجود تعاون وتنسيق عالي المستوى، مع اقليم كردستان، فضلا عن التعاون المثمر مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق الامم المتحدة للسكان، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ، ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، من اجل ضمان نجاح التعداد"

وأشار وزير التخطيط، إلى "وجود تحديات كبيرة، مازالت تواجه تنفيذ التعداد، من ضمنها، العامل الصحي نتيجة انتشار وباء كورونا، وعدم وجود مدى زمني واضح لانحسار هذا الوباء، الذي يفرض علينا محاذير في حركة العدادين والباحثين الميدانيين، الذين سينفذون التعداد، ويناهز عددهم ١٥٠ الف عداد، فضلا عن وجود تحدٍ اخر يتمثل بالأزمة المالية وعدم إقرار الموازنة لحد الان".

وأعرب عن "أمله، في معالجة هذه التحديات، التي أثّرت سلباً على التوقيتات الزمنية لمراحل التنفيذ وفق خطط عمل القطاعات المختلفة"، مثمناً الجهد الكبير من "قبل رئيس وأعضاء غرفة العمليات والإدارة التنفيذية وقطاعات عمل التعداد، وما تحقق من خطوات مهمة، خلال الأشهر الماضية، على الرغم من جسامة التحديات".

من جانبه، استعرض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء/ رئيس غرفة عمليات التعداد، ضياء عواد كاظم، الخطوات والإجراءات التي جرى تنفيذها في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد، مؤكدا قدرة الجهاز المركزي للإحصاء وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير، بالخبرات الوطنية.

إلى ذلك، أكد رئيس هيأة الاعلام والاتصالات الدكتور الخويلدي، استعداد الهيأة لتقديم كل أنواع الدعم الفنية والإعلامية ، وتسخير كل ما لديها من امكانات، لدعم وإنجاح مشروع التعداد العام للسكان.

بدوره، بين المستشار الوطني للتعداد الدكتور مهدي العلاق، خطوات التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للإحصاء من جهة ، وكل من صندوق الامم المتحدة للسكان، والجمعية العراقية للعلوم الاحصائية، مشيرا إلى ان الكثير من أوجه التعاون في مجال تنفيذ التعداد، خلال المرحلة الماضية، أسهمت في نجاح تلك الإجراءات.

وأعرب عن "امله في ان تسهم المدونة الوطنية للتعداد، في حشد المزيد من المواقف الداعمة لاجرائه على المستويين الوطني والدولي".

من جانب اخر، استعرض المدير العام التنفيذي للتعداد سمير خضير هادي، الهيكل التنظيمي لمشروع التعداد، وخطة العمل التفصيلية والتوقيتات الزمنية، حسب قطاعات العمل المختلفة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تسجيل ١٤٢ اصابة جديدة خلال يوم واحد في السليمانية
التخطيط تعلن قرب تنفيذ التعداد السكاني الكترونياً
صحة الانبار تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا في المحافظة
مساع نيابية لمتابعة الحوار بين بغداد وواشنطن وتطبيق قرار إخراج القوات الأجنبية
الصحة تسجل 787 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 259 مصاباً
الصحة النيابية: سنعمل على اعتبار الوفيات بخط الصد الاول من الكوادر الطبية شهداء
وزارة الداخلية تكشف حقيقة اعفاء قائد شرطة المثنى
نائب سابق: مفاوضات حزيران مع أمريكا لن تمرر دون تصويت البرلمان
الحكم بالإعدام على جاسوس ساهم في اغتيال الشهيد قاسم سليماني
سقوط طائرة c130 تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة التاجي الجوية من دون معرفة أسباب تحطمها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك