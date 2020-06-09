التخطيط تعلن قرب تنفيذ التعداد السكاني الكترونياً

أكدت وزارة التخطيط، الثلاثاء، قرب تنفيذ التعداد السكاني العام في البلاد الكترونياً.

وذكرت الوزارة في بيان ان "وزير التخطيط خالد بتال ترأس اجتماع غرفة عمليات التعداد العام للسكان، بمشاركة المستشار الوطني للتعداد الدكتور مهدي العلاق ورئيس هيأة الاعلام والاتصالات، علي الخويلدي، وعدد من اساتذة الجامعات، وممثلي شركات الهاتف النقال، بالإضافة إلى وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد".

وأكد بتال بحسب البيان، أن "الوزارة ماضية قدماً في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، في العراق، لما يمثله من ضرورة وطنية عليا، في دعم خطط التنمية والسياسات الاقتصادية السليمة، المبنية على شواهد ومؤشرات احصائية رصينة، لايوفرها سوى التعداد، بعد مضي اكثر من ٢٢ سنة لم يشهد خلالها العراق تنفيذ اي تعداد سكاني".

وأضاف أن "التعداد الذي سينفذ إلكترونيا بالكامل، سيكون هدفه تنمويا لخدمة التنمية، ولا يرتبط بأي أهداف سياسية"، مشيراً إلى "وجود تعاون وتنسيق عالي المستوى، مع اقليم كردستان، فضلا عن التعاون المثمر مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق الامم المتحدة للسكان، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ، ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، من اجل ضمان نجاح التعداد"

وأشار وزير التخطيط، إلى "وجود تحديات كبيرة، مازالت تواجه تنفيذ التعداد، من ضمنها، العامل الصحي نتيجة انتشار وباء كورونا، وعدم وجود مدى زمني واضح لانحسار هذا الوباء، الذي يفرض علينا محاذير في حركة العدادين والباحثين الميدانيين، الذين سينفذون التعداد، ويناهز عددهم ١٥٠ الف عداد، فضلا عن وجود تحدٍ اخر يتمثل بالأزمة المالية وعدم إقرار الموازنة لحد الان".

وأعرب عن "أمله، في معالجة هذه التحديات، التي أثّرت سلباً على التوقيتات الزمنية لمراحل التنفيذ وفق خطط عمل القطاعات المختلفة"، مثمناً الجهد الكبير من "قبل رئيس وأعضاء غرفة العمليات والإدارة التنفيذية وقطاعات عمل التعداد، وما تحقق من خطوات مهمة، خلال الأشهر الماضية، على الرغم من جسامة التحديات".

من جانبه، استعرض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء/ رئيس غرفة عمليات التعداد، ضياء عواد كاظم، الخطوات والإجراءات التي جرى تنفيذها في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد، مؤكدا قدرة الجهاز المركزي للإحصاء وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير، بالخبرات الوطنية.

إلى ذلك، أكد رئيس هيأة الاعلام والاتصالات الدكتور الخويلدي، استعداد الهيأة لتقديم كل أنواع الدعم الفنية والإعلامية ، وتسخير كل ما لديها من امكانات، لدعم وإنجاح مشروع التعداد العام للسكان.

بدوره، بين المستشار الوطني للتعداد الدكتور مهدي العلاق، خطوات التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للإحصاء من جهة ، وكل من صندوق الامم المتحدة للسكان، والجمعية العراقية للعلوم الاحصائية، مشيرا إلى ان الكثير من أوجه التعاون في مجال تنفيذ التعداد، خلال المرحلة الماضية، أسهمت في نجاح تلك الإجراءات.

وأعرب عن "امله في ان تسهم المدونة الوطنية للتعداد، في حشد المزيد من المواقف الداعمة لاجرائه على المستويين الوطني والدولي".

من جانب اخر، استعرض المدير العام التنفيذي للتعداد سمير خضير هادي، الهيكل التنظيمي لمشروع التعداد، وخطة العمل التفصيلية والتوقيتات الزمنية، حسب قطاعات العمل المختلفة.