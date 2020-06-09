صحة الانبار تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا في المحافظة

كشفت دائرة صحة الانبار، الثلاثاء، عن تفاصيل الاصابات الـ12 الجديدة بفايروس كورونا في المحافظة التي اعلنتها وزارة الصحة.

وقالت صحة الانبار في بيان إن "اصابة بفايروس كورونا لشخص من اهالي مدينة الرمادي يعمل في صيرفة في بغداد اتضح فيما بعد اصابة صاحب الصيرفة والباقين ملامسين للاصابة المؤكدة وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية".

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة".

واعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 787 إصابة جديدة بكورونا بينها 12 اصابة في الانبار، مؤكدة شفاء 259 مصاباً من الفايروس.