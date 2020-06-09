الصحة تسجل 787 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 259 مصاباً

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 787 إصابة جديدة بكورونا، مؤكدة شفاء 259 مصاباً من الفايروس.

وقالت الوزارة في بيان إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٧٨٧) إصابة في العراق موزعة بواقع، بغداد/ الرصافة: ١١٨، بغداد/ الكرخ: ٦٧، مدينة الطب: ٧٣، النجف: ٨٧، البصرة: ٦٢، السليمانية: ٩٣، اربيل: ٤٤، دهوك: ١، كربلاء: ٢٥، واسط: ١٣، كركوك: ٧، ديالى: ٢٦، بابل: ٥٢، ، الديوانية: ٣٤، ذي قار: ٣٢، المثنى: ٣، صلاح الدين: ١٥، الأنبار: ١٢".

وأضافت أن "حالات الشفاء بلغت: ٢٥٩ حالة ، بواقع، بغداد/ الرصافة: ٦٣، بغداد/ الكرخ: ٤٩، مدينة الطب: ٢٨، النجف: ٤، البصرة: ١١، السليمانية: ٤٩، اربيل: ١٠، دهوك: ٥، كربلاء: ٧، كركوك: ٣، الديوانية: ٤، ذي قار: ١٧، نينوى: ٤، ميسان: ٥".

ولفتت الوزارة الى أن "الوفيات بلغت: ٢٢ حالة، بواقع بغداد/ الرصافة: ٥، بغداد/ الكرخ: ٩، مدينة الطب: ١، السليمانية: ٢، كربلاء: ٢، ديالى: ١، ميسان: ١، بابل: ١"، مؤكدة أن "مجموع الإصابات بلغت: ١٤٢٦٨، ومجموع حالات الشفاء: ٥٨٣١، والراقدين الكلي: ٨٠٤٥، والراقدين في العناية المركزة: ٧٠، ومجموع الوفيات: ٣٩٢".