نائب سابق: مفاوضات حزيران مع أمريكا لن تمرر دون تصويت البرلمان

أكد النائب السابق جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، أن بنود الاتفاق الذي سيعقد مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال مفاوضات حزيران الجاري لن تدخل حيز التنفيذ دون التصويت عليها داخل مجلس النواب.

وقال جعفر في تصريح صحفي إن “المفاوضات مع أمريكا يجب إن تتم على أساس حفظ السيادة العراقية وعدم السماح لأمريكا بالتواجد العسكري داخل العراق”، لافتا إلى إن “أمريكا تحاول استغلال عودة نشاط داعش لتعزيز وجودها العسكري في العراق”.

وأضاف أن “بنود الاتفاق الذي سيعقد مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال مفاوضات المنتصف حزيران الجاري لن تدخل حيز التنفيذ دون التصويت عليها داخل مجلس النواب”،

مبينا أن “استمرار الوجود الأمريكي يحتاج إلى تصويت مجلس النواب وليس قرار يتخذ من قبل رئاسة الوزراء فقط كون البرلمان صوت على قرار يقتضي بإخراج جميع القوات القتالية الأجنبية من العراق”.