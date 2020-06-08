اغتيال موظف بهجوم مسلح في الكرادة

اغتال مسلحون مجهولون ، الاثنين، موظفا يعمل اثناء مروره في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكر مصدر امني ان " مجموعة مسلحة اطلقت النار على المدعو (ح.ل.م) تولد ١٩٨٢ اثناء مروره بالقرب من جامعة اوروك منطقة ٥٢ في الكرادة ولاذو بالفرار الى جهة مجهولة".

واشار الى ان " المعلومات الاولية تشير الى ان المجني عليه يعمل في احد مصارف العاصمة " مبينا ان "القوات الامنية رفعت الجثة وباشرت بمتابعة كاميرات المراقبة لغرض التوصل للفاعلين".