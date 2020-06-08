نائب عن ذي قار: هنالك استهداف ممنهج تجاه رواتب السجناء والشهداء السياسيين

رأى النائب عن محافظة ذي قار وليد السهلاني، الاثنين، أن هناك استهداف ممنهج على موضوع رواتب السجناء والشهداء السياسيين كانها اصبحت تزعج العراقيين، منوها الى أن ما يعطى لهذه الشرائح هو ليس جمع بين راتبين وانما منحة من الدولة أعطتها على شكل شهور.

وقال السهلاني في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ان "محافظة ذي قار تعتبر من اكبر المحافظات العراقية التي دفعت ضريبة من الشهداء والسجناء السياسيين في زمن النظام البائد، الا ان هناك استهداف ممنهج على موضوع رواتب السجناء والشهداء السياسيين كانها اصبحت تزعج العراقيين".

واوضح، "على الكاظمي اعطاء منحة مالية كما هو واضح في القانون الى الشريحة، كما انه لا يوجد جمع بين راتبين انما هناك منحة مالية تعطى الى الشهيد والسجين ولو رفعت من السجاء ستذهب الى الورثة بسقف ووقت محدد"، مبينا أن "كل المشمولين من شهر اما دون استلموا منحة خمسة ملايين غير مشمولين بقانون السجناء".

وتابع، أن "كل المشمولين بشهر الى دون السنة رواتبهم لا تتجاوز 400000 دينار شهريا حالهم حال رواتب الرعاية الاجتماعية، والذي ولد في رفحاء يعد مثل السجين يبلغ عددهم 660 ولدوا من 1991 الى 2003"، مشيرا الى أن "مايعطى هي منحة من الدولة وبدل ما اعطت المنحة دفعة واحدة اعطتها على شكل شهور".