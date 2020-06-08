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الصحة تعلن تسجيل 1115 إصابة جديدة بكورونا


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل ١١١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أكدت تماثل ٣٨٦ حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص (٨٩٢٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣١١٩٨٠)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (١١١٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٣٢

بغداد/ الكرخ: ١٩٣

مدينة الطب: ١١٠

النجف: ٥٠

البصرة: ٥٥

السليمانية: ٨٥

اربيل: ١٥

دهوك: ٢

كربلاء: ٤٧

واسط: ١٠٧

كركوك: ١٣

ديالى: ١٨

بابل: ٣١

ميسان: ٨٢

الديوانية: ٣

ذي قار: ٣٨

المثنى: ١٣

صلاح الدين: ١٧

نينوى: ٤

وأوضحت الوزارة، أنه "تم تسجيل ٣٨٦ حالة شفاء، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٤٧

بغداد/ الكرخ: ٧٥

النجف: ٣

البصرة: ٥٦

السليمانية: ٥٠

كربلاء: ٣٧

ديالى: ١

كركوك: ٤

ميسان: ٣

بابل: ٢

الديوانية: ٢

ذي قار: ٦

وأكدت أنه "تم تسجيل ٢٤ حالة وفاة موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٩

بغداد/ الكرخ: ٢

السليمانية: ٢

كركوك: ١

كربلاء: ٣

واسط: ١

ديالى: ٣

البصرة: ١

بابل: ١

ذي قار: ١

وبينت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ١٣٤٨١، ومجموع حالات الشفاء ٥٥٧٢، فيما بلغ مجموع الراقدين الكلي ٧٥٣٩، والراقدين في العناية المركزة ٧٥"، مؤكدة أن "مجموع الوفيات بلغ ٣٧٠ حالة".

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