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ماذا حدث في النجف اليوم


ماذا حدث في النجف اليوم كشف مصدر امني، عن تفاصيل ماشهدته محافظة النجف مساء اليوم الاحد، مشيرا الى اندلاع حرائق وإصابة منتسبين امنيين بينهم ضباط.

وقال المصدر، إن مجموعة من المتظاهرين في محافظة النجف قاموا، مساء اليوم، بحرق كرفانات عدد ٢ تابعة لمنزل المحافظ لؤي الياسري، مبينا أنه اثناء وصول الدفاع المدني والمباشرة بعمليات الاخماد تم الاعتداء على الفرق بالحجارة ما اسفر عن اصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة مع تضرر عدد من عجلات الاطفاء.

واضاف المصدر، أن محتجين آخرين أحرقوا اطارات بالقرب من مبنى الوقف الشيعي وسقيفة مدخل الوقف، موضحا أن عمليات الاخماد تمت مع التعرض على الفرق ايضا.

وأوضح المصدر، أنه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة في صفوف المتظاهرين بالوقت الحالي مع تسجيل اصابات غير معلومة.

وافاد مصدر في محافظة النجف، في وقت سابق اليوم الاحد، بحدوث مواجهات بين القوات الامنية ومحتجين قرب منزل المحافظ لؤي الياسري، مشيرا الى ان المحتجين اضرموا النيران بمنزل المحافظ.

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