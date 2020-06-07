نائب: كربلاء تعاني من الهجرة اليها ومجلس المحافظة والمحافظون هم السبب

اتهم عضو مجلس النواب عن محافظة كربلاء، رياض المسعودي، الاحد، مجالس المحافظات السابقة والمحافظين بخلق مشكلة ازلية في المدينة بعد فتح باب الهجرة اليها دون اللجوء الى القانون والدستور في ذلك.

وقال المسعودي في حديث صحفي إن “كربلاء تعاني من مشكلة اساسية وأزلية تتمثل في الهجرة اليها التي ساهمت برفع بمستويات الجريمة وقلة الخدمات ونقص تجهيز الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب، كون المحافظة تُعامل على انها رقم 15 على العراق بالنسبة للصرفيات بينما يسكنها اكثر من مليونين و250 الف نسمة بسبب الهجرة اليها”.

وأضاف، أن “مجلس المحافظات والمحافظين السابقين ساهموا مساهمة حقيقية في هذه الهجرة من خلال عدم تطبيق القانون الذي يمنع التغيير الديمغرافي، وإعطاء الفرصة بل وتجريف البساتين وتحويلها الى مناطق سكنية”.

وأشار الى “اننا وكنواب عن محافظة كربلاء طلبنا بعقد لقاء مشترك مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحضور المحافظ وقائد الشرطة لفتح ملفات الخدمات وضرورة الارتقاء بها كونها لا تتناسب مع سكان المحافظة واهميتها”.