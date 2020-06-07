أمانة مجلس الوزراء تؤكد ضرورة عدم استغلال الاستثناءات للأغراض الخاصة ونقل العائلات

أكد فريق إدارة الأزمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، على ضرورة عدم استغلال الاستثناءات للأغراض الخاصة ونقل العائلات.

وقال المتحدث باسم إعلام أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد في حديث صحفي إن "فريق إدارة الأزمات في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء بالتنسيق مع مديرية المرور العامة، نفذ جولة تفقدية لعدد من السيطرات الرئيسة والفرعية في مدينة بغداد، الغرض منها، متابعة آليات تطبيق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخاص بفرض حظر التجوال الوقائي".

وأضاف مجيد، أن "الفريق شدد خلال جولته، على ضرورة عدم استغلال الاستثناءات للأغراض الخاصة ونقل العائلات والمدنيين، التي تعرقل مهام الأجهزة الأمنيّة، ومرور عجلات الإسعاف والملاكات الطبيّة والصحيّة والحالات الطارئة".

وأشار إلى "َضرورة فرض ضباط مديرية المرور العامة، الغرامات بحق المخالفين من مستغلي الاستثناءات، وعدم الملتزمين بقرار حظر التجوال وعدم ارتداء المعدات الواقية".

وبين مجيد، أن "الفريق طالب المواطنين بعامة والمستثنين بخاصة، إلى الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا والجهات الصحيّة، والابتعاد عن ممارسة الطقوس الاجتماعية، وعدم الاختلاط، حفاظاً على سلامة الجميع".