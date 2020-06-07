الحشد الشعبي يعلن تفاصيل عملية حصاد” الخلايا النائمة ” في ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، السبت، عن تفاصيل عملية نوعية ضد الخلايا الخلايا النائمة لداعش الارهابي

وقال الحسيني في حديث صحفي، ان “استخبارات الحشد الشعبي بالتنسيق مع استخبارات الداخلية نجحت من خلال جهد مشترك من الاطاحة ب3 خلايا نائمة لتنظيم داعش الارهابي واعتقال بعض عناصرها بعملية نوعية جرت في عدة اماكن من ديالى”.

واضاف الحسيني، ان “اعترافات بعض المعتقلين قادت الى الوصول الى مضافات مهمة تضم اسلحة واعتدة ومتفجرات كانت معدة لشن هجمات واعمال ارهابية تستهدف المناطق والقرى الامنة مؤكدا بان ماحدث خرق نوعي لشبكات خطيرة جدا”.

وكانت استخبارات الحشد الشعبي نجحت في تفكيك واعتقال العديد من الشبكات الخطيرة لداعش في ديالى مؤخرا بجهود استثنائية.